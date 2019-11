Polizei Wolfsburg

POL-WOB: VW Multivan entwendet - 75.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Steimker Berg, Birkenweg 27.11.2019, 23.10 Uhr - 28.11.2019, 07.45 Uhr

Einen silbern-metallic-farbenen VW T6 Multivan haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag im Birkenweg am Steimker Berg entwendet. Dem Besitzer ist durch den Diebstahl ein Schaden von insgesamt 75.000 Euro entstanden. Der 42 Jahre alte Geschädigte hatte sein gerade einmal fünf Monate alte Fahrzeug am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr Straßenrand in unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnhaus abgestellt. Als er am Donnerstagmorgen um 07.45 Uhr wieder zu seinem Multivan kam, war dieser verschwunden. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell