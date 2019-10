Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt gegen Graffiti-Sprayer

Essen (ots)

Zwei Männer wurden am vergangenen Sonntag (27. Oktober) von Mitarbeitern der DB dabei beobachtet, wie sie eine Schallschutzwand in Essen mit Farbe besprühten. Daraufhin wurde die Bundespolizei alarmiert.

Mitarbeiter der DB beobachteten am vergangenen Sonntag gegen 2.30 Uhr zwei Männer in Essen-Vogelheim, wie sie offensichtlich eine dortige Schallschutzwand im Bereich der Bahnanlagen mit Farbe besprühten. Als die Männer im Alter von 23- und 24-Jahren die Angehörigen der DB bemerkten, versuchten sie zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnten die Essener jedoch gestellt und bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei festgehalten werden. Bei der späteren Durchsuchung der zwei deutschen Staatsangehörigen durch Einsatzkräfte, wurde diverses Beweismaterial wie Sprühdosen und Schutzbekleidung aufgefunden und sichergestellt. Die Männer werden nun beschuldigt, die Lärmschutzwand im Bereich der Bahnanlagen in Essen auf einer Fläche von etwa 45qm mit Farbe besprüht zu haben.

Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

