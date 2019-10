Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei prüft Vorwürfe bezüglich einzelner Einsatzmaßnahmen nach dem Revierderby

Dortmund - Gelsenkirchen (ots)

Wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung kommunizierte, kam es am Samstagabend (26. Oktober) nach Rückkehr mehrerer Hundert BVB-Fans vom Revierderby im Dortmunder Hauptbahnhof zu einer Einsatzlage.

Ziel der Einsatzmaßnahme war, eine körperliche Auseinandersetzung zwischen BVB-Fans und einem Schalke-Fan im Bereich der Vorhalle zu verhindern. Dabei nahmen Bundespolizisten zwei tatverdächtige BVB-Fans vorläufig fest. Im Anschluss solidarisierte sich eine größere Gruppe Dortmunder Fans gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4415090

In den sozialen Medien wurde noch am gleichen Abend ein Video gepostet, in dem zu erkennen ist, wie ein Bundespolizist gegen eine Person am Ausgang zum Hauptbahnhof (Vorhalle) vorgeht. Des Weiteren berichtet heute (28. Oktober) ein Fanmagazin in einem Internetartikel über einen während der Einsatzmaßnahmen verletzten Redakteur.

Im Zusammenhang mit diesen Vorfällen hat die Bundespolizei unmittelbar alle Videoaufnahmen gesichert. Diese werden zeitnah der Staatsanwaltschaft Dortmund zur weiteren Bewertung und Prüfung vorgelegt. VSt

