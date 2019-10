Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Revierderby FC Schalke 04 : Borussia Dortmund - Anreise abgeschlossen - Pyrotechnik aus Zug geworfen

Gelsenkirchen - Dortmund - Essen - Düsseldorf (ots)

Wie bereits kommuniziert ist die Bundespolizei seit den frühen Morgenstunden (26. Oktober) im Ruhrgebiet im Einsatz.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4410999

Bereits gegen 11:30 Uhr begleiteten Einsatzkräfte der Bundespolizei eine Gruppe von circa 100 Rot-Weiss Essen Fans zur Regionalligabegegnung in Düsseldorf. Insgesamt nutzten 150 Personen aus der Essener Fanszene Züge in Richtung Düsseldorf.

Gegen 10 Uhr begann die Anreise von Dortmunder Fußballfans zum Derby. Mit Regelzügen reisten gut 400 BVB-Fans nach Gelsenkirchen. Dabei wurde eine circa 100 Personen große Gruppe durch Bundespolizisten begleitet.

Gegen 12:45 Uhr fuhr der zusätzliche Zug mit circa 1000 Personen nach Gelsenkirchen. Während der Einfahrt in den Hauptbahnhof zündeten zwei Personen Pyrotechnik und warfen diese auf den Bahnsteig. Bundespolizisten löschten die Gegenstände und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und Sachbeschädigung (Deckenverkleidung im Zug wurde beschädigt) ein. Ob Personen durch die Hitze bzw. den Rauch zu Schaden kam, wurde bislang nicht bekannt.

Die Bundespolizei bereitet sich nun auf die Rückreise vor. Dabei wird die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte auf etwaige Reisewegüberschneidungen von Fans anderer Vereine liegen, welche auf ihrer Rückreise durch das Ruhrgebiet fahren könnten.

Der zusätzliche Zug für die BVB-Fans wird um:

18:46 Uhr vom Gleis -8- abfahren.

Informationen zur Rückreise finden Sie auch unter www.bahn.de

Empfehlung an Reisende Wir empfehlen allen Reisenden, ihre Planungen an dem erwartungsgemäß erhöhten Verkehrsaufkommen im Ruhrgebiet (am Samstag) auszurichten.

Mit vollen Zügen im Ruhrgebiet muss auch während der Rückreise gerechnet werden!

Hinweise an die Medien: Bilder und Informationen finden Sie auch auf dem Twitter Kanal der Bundespolizei NRW: @bpol_nrw

