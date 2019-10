Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bereitet sich auf Derby vor - FC Schalke 04 : Borussia Dortmund - Mit vollen Bahnhöfen und Kreuzungsverkehren muss gerechnet werden!

Gelsenkirchen - Dortmund - Bochum - Essen - Oberhausen - Düsseldorf (ots)

Anlässlich des bevorstehenden Derbys FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag (26. Oktober) in Gelsenkirchen, bereitet sich die Bundespolizei auf den Bundesligaklassiker im Ruhrgebiet vor. Zudem wird die An- und Abreise von Fans zu und von den Spielpaarungen der Regionalliga: SG Wattenscheid 09 : Rot-Weiß Oberhausen und BVB Dortmund U 23 : FC Schalke 04 U 23, Fortuna Düsseldorf II : Rot-Weiss Essen, sowie die Anreise zu einer größeren Veranstaltung in Düsseldorf, die Bundespolizei beschäftigen.

Reisewegüberscheidungen/ Kreuzungsverkehre

Die Bundespolizei wird am Samstag schon ab den frühen Morgenstunden an den Hauptbahnhöfen in Gelsenkirchen und Dortmund, aber auch auf anderen Bahnhöfen und Haltepunkten im Ruhrgebiet präsent sein, um eine Anreise der unterschiedlichen Fanszene zu überwachen.

Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit der Bundespolizei unter anderem auf Reisewegüberschneidungen der Anhänger von Dortmund, Schalke, Oberhausen, Wattenscheid, Bremen (spielen in Leverkusen) und Düsseldorf (spielen in Paderborn).

Ziele des Einsatzleiters der Bundespolizei, Sven Srol

"Die Bundespolizei beabsichtig eine friedliche An- und Abreise zu den verschiedenen Spielpaarungen zu gewährleisten und Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Fanszenen zu Verhindern. Straftäter werden den Spielort nicht erreichen und werden konsequent zurückgeschickt, so der Einsatzleiter der Bundespolizei, Polizeioberrat Sven Srol"

Sichtschutzwände

Im Bereich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofes wird die Bundespolizei unter anderem Heim- und Gastfans durch Sichtschutzwände trennen, um verbale Provokationen der unterschiedlichen Gruppierungen von Beginn an zu minimieren und so einen zügigen Personendurchfluss im Hauptbahnhof zu gewährleisten.

Zugang zur U-Bahn gesperrt

Wie bei jedem Heimspiel wird der Zugang zur U-Bahn im Bereich der Bochumer Straße während der An- und Abreise der Dortmunder Gästefans gesperrt werden. Ein Zugang zur U-Bahn ist im Hauptbahnhof und im Bereich des Vorplatzes dauerhaft möglich.

Volle Bahnsteige, temporäre Sperrungen

Vorsorglich weißt die Bundespolizei darauf hin, dass es vor allem während der Rückreise nach Spielende zu temporären Sperrungen einzelner Bahnsteige kommen kann.

Empfehlung an Reisende

Wir empfehlen allen Reisenden, ihre Planungen an dem erwartungsgemäß erhöhten Verkehrsaufkommen am Samstag rund um das Ligaspiel auszurichten. Mit vollen Zügen im Ruhrgebiet muss gerechnet werden.

Zusätzliche Züge für Dortmunder-Fans

Auf Grund des traditionell hohen Interesses an diesem "Bundesligaklassiker", wird die DB AG/ der VRR zusätzliche Züge einsetzen. Diese werden vom Dortmunder Hauptbahnhof - ohne Zwischenhalt - nach Gelsenkirchen fahren.

Die genauen Abfahrtszeiten stehen aktuell noch nicht fest. Wir werden diese in einer Pressemittelung und auf Twitter: @bpol_nrw kommunizieren, wenn uns diese vorliegen.

Informationen zur An- und Abreise finden sich zudem unter www.bahn.de und auf dem Twitter-Kanal DB Regio AG - NRW (@regio_nrw)

Gefahrenhinweise zum Thema Pyrotechnik

Wir weisen ausdrücklich alle Fans darauf hin, dass die Verwendung von Pyrotechnik verboten ist. Gerade in Zügen, in Personenbahnhöfen und in Fußballstadien kann der Gebrauch von Pyrotechnik Menschen erheblich gefährden. Deshalb ist schon das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik grundsätzlich strafbar und wird durch die Bundespolizei konsequent verfolgt.

Einsatz der Bundespolizei

Die Bundespolizei wird am kommenden Samstag mit einer dreistelligen Anzahl von Einsatzkräften in Bahnhöfen, Haltepunkten und Zügen unterwegs sein. Hierzu wird die einsatzführende Bundespolizeiinspektion Dortmund durch die Bundesbereitschaftspolizei aus Sankt Augustin, Huenfeld und Duderstadt verstärkt. Zudem wird ein Bundespolizeihubschrauber mit Bildübertragung zum Einsatz kommen.

Zusatz für Medienvertreter

Die Bundespolizei wird die An- und Abreise mit einem mobilen Presseteam begleiten. Dieses erreichen sie unter der mobilen Rufnummer 0173/7150710

Wir berichten daneben auch auf unserem Twitter Kanal "bpol_nrw" über unseren Einsatz. Hier werden wir entsprechend relevante Informationen -z.B. Rückreise der Fans, Sperrungen etc.- kommunizieren.

