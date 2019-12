POL-HA: Polizei nimmt 27-Jährigen nach Ladendiebstahl fest

Polizei Hagen

Am Montag, 02. Dezember, beging ein 27-Jähriger in der Mittelstraße in Hagen einen Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft. Der Mann hatte gegen 12 Uhr diverse Gegenstände aus den Verkaufsregalen genommen, in einen Rucksack gepackt und wollte lediglich ein Toastbrot an der Kasse bezahlen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet, der die Polizei verständigte. Die Ware im Wert von rund 50 Euro wurde dem Ladendetektiv übergeben. Die Beamten nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

