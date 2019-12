Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Einfamilienhaus

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind am Montag in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.10 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Hestertstraße eingedrungen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich auf diesem Wege Zugang in das Gebäude. Sie betraten alle Räume und durchsuchten Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenausnahme stand noch nicht fest, was die Einbrecher mitgehen ließen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell