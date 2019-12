Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht nach Parkrempler

Hagen (ots)

Am Sonntag, 01. Dezember, meldete ein 47-Jähriger der Polizei eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil. Der Mann hatte seinen Audi gegen 17:30 Uhr im Parkhaus der Rathaus Galerie abgestellt. Als er gegen 21 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an seinem Auto fest. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. Am Auto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

