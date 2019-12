POL-HA: Polizei sucht Zeugen nach Tankdiebstahl

Polizei Hagen

Am Samstag, 30. November, bemerkte ein 52-Jähriger gegen 20:40 Uhr, dass Unbekannte den Tankdeckelverschluss seines Transporters gewaltsam geöffnet und im weiteren Verlauf Diesel aus dem Fahrzeug entwendet hatten. Der Mann hatte den Kastenwagen am Freitag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Eilpe abgestellt und erst am Samstag die Beschädigungen an dem Opel bemerkt. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

