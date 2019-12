Polizei Hagen

POL-HA: Verdacht eines Tötungsdeliktes in Hagen

Hagen (ots)

Am 01.12.2019, gegen 06:40 Uhr, meldete sich über den Notruf der Polizei ein 36-jähriger Hagener und gab an, dass in seiner Wohnung eine leblose Person liegen würde. In der Wohnung konnte ein 37-jähriger Hagener tot aufgefunden werden. Der Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen. Eine Obduktion des Leichnams ergab, dass mehrere Schussverletzungen todesursächlich waren. Über die Beantragung eines Haftbefehles gegen den festgenommenen Wohnungsinhabers wird am 02.12.2019 entschieden. Die Ermittlungen dauern an.

