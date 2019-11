Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme mit Spezialkräften in Oberhagen

Hagen (ots)

Am Samstagmorgen, 30.11.2019, gegen 07:30 Uhr, kam es zu einem Festnahmeeinsatz in der Jägerstraße. Zuvor war der Polizei bekannt geworden, dass ein 31-Jähriger in sozialen Netzwerken drohte, eine Schusswaffe einsetzen zu wollen. Die Anschrift des polizeilich bekannten Hageners konnte rasch ermittelt werden. Das Haus wurde durch die Beamtinnen und Beamten umstellt. Hinzugezogene Spezialeinsatzkräfte nahmen den 31-Jährigen widerstandslos fest. Die Kriminalpolizei begann mit der Durchsuchung der Wohnung und ermittelt jetzt die Hintergründe des Geschehens.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell