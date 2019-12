Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Tankstelle in Hagen

Hagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.12.2019) kam es auf der Eckeseyer Straße in Hagen zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich gegen 02.30 Uhr zwei Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Tankstellengebäude und entwendeten Bargeld. Im Anschluss entfernten sie sich mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02331 986-2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell