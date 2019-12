Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle stoppt betrunkenen Autofahrer in Haspe

Hagen (ots)

Am Samstag (30.11.2019) hielt die Polizei gegen 11.50 Uhr auf der Tückingstraße in Hagen Haspe einen Pkw zur Durchführung einer Verkehrskontrolle an. Im Verlauf der Überprüfung zeigte der 51-jährige Fahrer deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung. Aufgrund des vor Ort durchgeführten Alkoholtestes musste er mit den Beamten zur Polizeiwache und neben seinem Führerschein auch noch eine Blutprobe abgeben.

