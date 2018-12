POL-WOB: Diebstahl von Radlader und Rüttelplatte - 30.500 Euro Schaden

Wolfsburg (ots) - Velpke, L 647 29.11.2018, 16.30 Uhr - 01.12.2018, 06.45 Uhr

Einen gelben Radlader der Firma Liebherr, sowie eine Rüttelplatte haben Unbekannte von einer Baustelle an der Landesstraße 647, nahe der Ortschaft Velpke entwendet. Damit haben sie einen Gesamtschaden von etwa 30.500 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag 16.30 Uhr und Samstagvormittag, 06.45 Uhr. Die Baustelle befindet sich an der L 647 in Höhe des Katharinenbaches und von ihr aus soll der Bau des neuen Radweges zwischen Velpke und Meinkot stattfinden. Sie liegt, von der Ortschaft Meinkot kommend, linksseitig etwa 500m vor der Ortschaft Velpke und ist über eine Ackerzufahrt erreichbar. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Radlader sowie die Rüttelplatte in der Nähe der Baustelle auf einen geeigneten Anhänger verladen und abtransportiert haben. Die Ermittler hoffen darauf, dass Autofahrer, Anwohner oder Hundebesitzer die mit ihrem vierbeinigen Freund Gassi gegangen sind, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Velpke, Rufnummer 05364/94707-0.

