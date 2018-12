POL-WOB: Mann erscheint auf Polizeiwache mit 2,1 Promille

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heßlinger Straße 01.12.2018, 04.50 Uhr

Nicht schlecht staunte eine Polizeibeamtin am frühen Samstagmorgen, als ein 62 Jahre alter Fahrzeugführer aus der Gemeinde Segeberg (Schleswig Holstein) die Auffahrt zur Polizeiwache herauf kam und die Wache betrat. Der Mann schwankte stark und hatte beim Betreten der Dienststelle deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Zuvor war der 62-Jährige mit seinem Audi wiederholt um die Dienststelle gefahren und hatte anschließend seinen Pkw an der Heßlinger Straße abgestellt. Die Beamtin bot dem Mann einen Atemalkoholtest an, der stattliche 2,1 Promille erbrachte. Daraufhin durfte der Mann auf den Arzt warten, der ihm anschließend eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des 62-Jährigen wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Segeberger war ursprünglich von seinem Wohnort losgefahren und hatte sein Mobiltelefon daheim vergessen. Nun wollte er die Beamten bitten, seine Frau zu informieren, dass es ihm gut gehe. Dass sich das Blatt so wendet hatte er wohl auch nicht vermutet.

