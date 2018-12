POL-WOB: Vereitelter Einbruchversuch am Kliversberg in Wolfsburg

Wolfsburg (ots) - An einer Alarmanlage scheiterten unbekannte Täter am 01.12.2018 bei dem Versuch, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter verließen den Tatort ohne Beute, nachdem sie zuvor gegen 18:45 Uhr eine Terrassentür aufgehebelt hatten. Der Eigentümer war zum Tatzeitpunkt nicht zu Haus und erkannte den Einbruch erst bei seiner Heimkehr. Von hier aus verständigte er die Polizei.

