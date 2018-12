POL-WOB: Verkehrsunfall auf der Braunschweiger Str. - Fahrzeugführerin leicht verletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg

Am 01.12.2018, gegen 07:55 Uhr, ereignete sich auf der Braunschweiger Str. in Höhe Rabenberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine PKW-Fahrerin (47 Jahre, LK Rotenburg) alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast stieß. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in das Klinikum Wolfsburg verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

