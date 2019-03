Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/BAB 30 - Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bisssendorf/BAB 30 (ots)

Ein 17 Jahre alter Kradfahrer war am Dienstagabend auf der BAB 30 in Richtung Hannover unterwegs. Als er sich gegen 19 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Natbergen befand, geriet der Zweiradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache ins Pendeln und stürzte. Der 17-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Yamaha war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

