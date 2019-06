Polizei Bochum

Zuckerschock im Auto - Couragierte Männer verhindern Schlimmeres!

Bochum (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des gestrigen 5. Juni verhinderten vier couragierte Männer in dem Industriegebiet an der Hansastraße in Wattenscheid Schlimmeres!

Was war passiert? Gegen 14 Uhr fiel einem Spaziergänger ein am Fahrbahnrand stehender Pkw auf. Auf dem Fahrersitz saß eine regungslose Frau, hinten schrie ein kleiner Junge und schnappte nach Luft. Sowohl die Türen als auch die Seitenscheiben des Autos waren verschlossen.

Der Fußgänger rief sofort den Rettungsdienst und bat zwei Angestellte einer in der Nähe gelegenen Firma um Hilfe. Einer der Männer schlug mit einem Brecheisen gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs - zunächst erfolglos.

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer hatte zum Glück einen Nothammer dabei, mit dem die Scheibe dann endgültig zerschlagen werden konnte. Die Helfer befreiten den Jungen sofort aus seinem Kindersitz und übergaben ihn an die wenig später eintreffenden Rettungssanitäter.

Sofort kümmert man sich um das Kind (1) und deren Mutter (34), die offensichtlich einen Zuckerschock erlitten hatte. Nachdem die Frau wieder bei Bewusstsein war, konnte sie ihren Sohn beruhigen. Die Sanitäter brachten die beiden Gelsenkirchener anschließend zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus.

Die Polizeibeamten der Wache Wattenscheid richteten eine herzliches Dankeschön an die couragierten Helfer, die angesichts der hohen Temperaturen sicherlich Schlimmeres verhindert haben.

