Polizei Bochum

POL-BO: Dieb ergriffen, Einbrecher in Werkstatt und Schule - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Die Sachbearbeiter des Herner Regionalkommissariates ermitteln am 5. Juni bei drei Eigentumsdelikten im Herner Stadtgebiet - ein Täter wurde nach der Tat angetroffen.

An der Sporthalle am Harpener Weg 6 in Herne-Baukau wurden am 5. Juni Teile eines Fahrrades entwendet. Nach dem Sportunterricht stellte eine Schülerin um 17.15 Uhr fest, dass das Vorderrad sowie der Sattel mitsamt Sattelstange von ihrem Fahrrad abgebaut und mitgenommen wurden. Glück der Schülerin und Pech des Täters: es gab einen zufällig anwesenden Zeugen. Dieser sah den 43-jährigen, leicht alkoholisierten Mann aus Werl mitsamt der abmontierten Teile auf dem Weg in Richtung Cranger Straße laufen. Er eilte hinterher, stellte den Dieb zur Rede und verständigte die Polizei: Anzeige! Die Fahrradteile wurden vor Ort wieder an die Besitzerin übergeben.

In Holthausen, an der Sodinger Straße 579, warfen Kriminelle zwischen dem 4. und 5. Juni das Bürofenster einer Werkstatt ein, um in den Innenraum zu gelangen. Die Täter durchwühlten das Büro und entfernten sich mit noch nicht näher bezeichneter Beute (18 bis 10 Uhr).

Durch die gewaltsam geöffnete Haupteingangstür drangen Einbrecher - in der Zeit zwischen dem 31. Mai und 5. Juni - in die stillgelegte Herner Grundschule an der Schulstraße 57 ein. Ein Verantwortlicher und Polizeibeamte begingen gemeinsam das schon länger nicht genutzte, größtenteils leere Gebäude. Augenscheinlich fanden die Kriminellen einen zurück gelassenen Beamer und flohen damit in unbekannte Richtung.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell