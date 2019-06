Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher in Supermarkt-Kiosk und Pizzeria - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

Die Sachbearbeiter des Wittener Regionalkommissariates ermitteln am 5. Juni bei zwei Einbrüchen - in eine Lottoannahmestelle sowie eine Pizzeria.

An der Crengeldanzstraße 85 schlugen am 5. Juni, um 23.40 Uhr, Bewegungsmelder Alarm. Bei Eintreffen einer Sicherheitsfirma waren die Kriminellen bereits geflohen. Zuvor waren die noch Unbekannten auf das Gelände des Supermarktes gelangt und waren durch eine Tür und gewaltsames Hochschieben eines Rollladen in die integrierte Lottoannahmestelle eingedrungen. Hier entwendeten sie Zigaretten, die auf der Flucht über das rückwärtige Gelände teilweise verloren gingen.

Zwischen dem 3. und 5. Juni wurde an der Wittener Straße 9 in Herbede in die dortige Pizzeria eingebrochen (23 bis 7.20 Uhr). Unbekannte verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang und durchsuchten Schubladen und Schränke im Objekt. Sie fanden etwas Wechselgeld in einer Schale sowie einem Portemonnaie und flohen in unbekannte Richtung.

Das Wittener Kriminalkommissariat 33 bittet unter der Rufnummer 0234/909-8305 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum / Pressestelle

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1025

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell