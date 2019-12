Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht in der Bolohstraße - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

Am Samstag, 30.11.2019, gegen 12:00 Uhr, kam es nach bisherigen Ermittlungen in der Bolohstraße, Höhe Hausnummer 44, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei wurde ein brauner Renault Megane beschädigt. Durch Zeugenaussagen ist bisher bekannt, dass es sich bei dem mutmaßlichen Verursacherfahrzeug um einen dunkelfarbenen Dacia Dokka handelt. Besonders auffällig waren an diesem Auto mehrere Aufkleber im Bereich der Heckscheibe. Hinweise zum Kennzeichen oder zum Fahrzeugführer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen.

