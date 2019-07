Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Täter nach Diebstahl

Dortmund (ots)

Eine Streife der Bundespolizei wurde in den gestrigen späten Abendstunden (17. Juli) am Dortmunder Hauptbahnhof auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aufmerksam, dessen Grund sich später als Diebstahl herausstellte.

Bundespolizisten beobachteten in den gestrigen späten Abendstunden eine Auseinandersetzung mehrerer Personen vor einem Schnellrestaurant am Dortmunder Hauptbahnhof. Als die Streife unmittelbar dort eintraf, flüchteten drei männliche Personen in Richtung Innenstadt, von denen jedoch ein vermeintlicher Täter sofort von den Bundespolizisten gestellt werden konnte. Nach Angaben mehrerer Zeugen sollen die Männer versucht haben, zunächst das Handy einer 18-jährigen Dortmunderin zu stehlen, indem sie es ihr aus der Hand rissen. Als dieses jedoch misslang, kam es zu einem Gerangel, bei dem eine Powerbank zu Boden fiel. Diese wurde von einem der flüchtenden Männer aufgenommen. Nach Hinweis eines Zeugen konnte nur eine Stunde nach der Tat eine weitere Person identifiziert werden, da sich diese zurück zum Bahnhof begab. Bei einer Durchsuchung der Person, konnte die zuvor entwendete Powerbank aufgefunden werden. Während der Maßnahmen verhielt sich der Mann unkooperativ und schüttete seinen Kaffee auf die Hose eines Polizeibeamten.

Gegen die bislang ermittelten deutschen Staatsangehörigen aus Dortmund im Alter von 17 und 25 Jahren, wird nun zunächst wegen Diebstahl ermittelt.

