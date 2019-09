Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrer leicht verletzt

Papenburg (ots)

Am Montag vergangener Woche ist es auf dem Deverweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-jähriger Papenburger überquerte in Höhe der Hausnummer 7 mit seinem Fahrrad die Straße in Richtung Ems-Center. Auf dem Fußgängerüberweg wurde er offenbar von einem Autofahrer übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Ford unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

