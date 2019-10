POL-KA: (PF) Pforzheim- An der A8- Verkehrsunsicherer Bus aus dem Verkehr gezogen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Mittwochmorgen zogen Beamte des Verkehrskommissariats Pforzheim einen verkehrsunsicheren Bus aus dem Verkehr. Der deutsche Omnibus fiel an der Tank- und Rastanlage Pforzheim Ost auf, weil er im Stand Kraftstoff verlor. Dieser Umstand veranlasste die Polizisten näher hinzuschauen. Um den Omnibus in Bezug auf den technischen Zustand begutachten zu können, wurde er in der Folge zum TÜV begleitet. Die Feuerwehr Pforzheim musste miteingebunden werden, um das Auslaufen des Diesels mittels Auffangwannen zu unterbinden. Die Begutachtung des Fahrzeugs ergab insgesamt zwei geringfügige, 11 erhebliche und zwei verkehrsunsichere Mängel. So war beispielsweise die Kraftstoffanlage vorne undicht, was durchaus eine Brandgefahr in sich barg. Zudem war die Drucksicherung des Mehrkreisschutzventils nicht funktionssicher. Die Beamten mussten den Bus insgesamt eineinhalb Stunden lang unter die Lupe nehmen, um weiteren Mängeln auf die Spur zu kommen. Nicht nur, dass die Reifen an der Vorderachse verschlissen waren, der Rahmen war an mehreren Stellen korrosionsgeschwächt und an mehreren Stellen sogar unsachgemäß repariert. Motor und Getriebe waren ebenfalls undicht, sodass Öl auslief. Aufgrund dieser erheblichen Mängel wurde dem Bus die Weiterfahrt untersagt. Auf den Fahrzeughalter kommen nun die entstandenen Auslagen der Feuerwehr und der Polizei zu. Außerdem erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro zuzüglich Gebühren.

