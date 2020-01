Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau) Zusammenstoß in der Kindlebildstraße

Reichenau (ots)

Beim Abbiegen in die Kindlebildstraße hat eine 50-jährige Autofahrerin am Dienstagabend ein anderes Fahrzeug übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Die 50-Jährige fuhr mit ihrem VW gegen 17.15 Uhr auf der Straße "Am Wollmatinger Ried" und wollte von dort aus nach links in die Kindlebildstraße abbiegen. Hierbei nahm sie einem 36-Jährigen, der mit seinem Opel von der Reichenau kommend ebenfalls auf der Kindlebildstraße unterwegs war, die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

