Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Pkw rutscht gegen anderes Auto 28.01.2020

Donaueschingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 23.45 Uhr in der Hauptstraße. Ein 33-jähriger Jeep-Fahrer war auf der L 180 von Donaueschingen kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte vor dem Rathaus dem Verlauf der abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts folgen. Der Pkw rutschte auf der schneeglatten Fahrbahn geradeaus und prallte gegen einen entgegenkommenden Honda. Dabei wurde die 53-jährige Honda-Fahrerin leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell