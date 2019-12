Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auffahrunfall B44

Ludwigshafen (ots)

Ein Auffahrunfall auf der B44 kurz vor Ludwigshafen verursachte heute (09.12.2019) erhebliche Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Ludwigshafen. Eine 56-jährige musste gegen 6.30 Uhr mit ihrem Auto auf der B44 in Richtung Ludwigshafen Stadt bremsen. Ein 18-jähriger LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die 56-Jährige auf. Ein 57-jähriger Alfa-Romeo-Fahrer fuhr daraufhin auf den Lkw auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Der Lkw-Fahrer und die 56-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen entstanden Verkehrsbehinderungen auf der B44 in Richtung Ludwigshafen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell