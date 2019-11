Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Beim Vorbeifahren beschädigt, Zeugen gesucht

Kehl, Auenheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Der Besitzer eines grauen Passat hatte seinen Wagen am frühen Freitag gegen 0:30 Uhr in der `Andre-Weckmann-Straße` geparkt, als er bei seiner Rückkehr gegen 14 Uhr feststellen musste, dass der VW wahrscheinlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 8930 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell