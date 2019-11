Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gestürzt und schwer verletzt

Lahr (ots)

Der 34 Jahre alte Lenker eines Velos zog sich am Freitagmorgen bei einem Sturz schwere Verletzungen zu. Der Mann befuhr gegen 8:50 Uhr die Burgheimer Straße, als er zwischen den Einmündungen zum Akazienweg und Anna-Keller-Weg verkehrsbedingt abbremsen musste. Hierbei hatte er die Bremse seines Mountainbike mutmaßlich zu stark in Anspruch genommen, sodass er in der Folge über den Lenker auf die Straße stürzte. Der Mittdreißiger wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell