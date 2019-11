Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zigarettenautomat gesprengt, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen in der Sohlbergstraße aufgestellten Zigarettenautomaten gesprengt und daraus eine noch unbekannte Summe an Bargeld gestohlen. Ob auch Zigaretten entwendet wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei. Durch die Wucht der Explosion wurde der Zigarettenautomat kurz nach 21:30 Uhr in seine Einzelteile zerlegt. Der Sachschaden dürfte im Bereich mehrerer Tausend Euro liegen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kripo erbeten.

