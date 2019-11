POL-OG: Rastatt - Fahrradeigentümer gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind auf der Suche nach dem Eigentümer eines schwarzen Damenfahrrads der Marke 'Zündapp'. Das Velo wurde am Mittwoch vor einer Woche im Zusammenhang mit einem Diebstahl am Bahnhof sichergestellt und befindet sich derzeit beim Polizeirevier in der Engelstraße. Der Eigentümer oder wer Hinweise zu dessen Identität geben kann, meldet sich bitte persönlich oder unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den Ermittlern.

