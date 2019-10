Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0669--Polizei schreitet in Lokal ein--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, Helsingborger Platz Zeit: 23.10.19, 22.10 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei wurden am Mittwochabend in einem Lokal in Burgdamm von aggressiven Gästen angegriffen, beleidigt und bespuckt. Mit angeforderten Unterstützungskräften konnte die Lage schnell beruhigt werden. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige vorläufig fest.

Die Polizisten betraten im Rahmen einer Gaststättenkontrolle die Räume des Lokals am Helsingborger Platz. Dabei trafen sie auf mehrere Anwesende, die sich sofort aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhielten, diese beschimpften und attackierten. Durch lautes Grölen der Gäste wurden Gleichgesinnte im Umfeld aufmerksam. Diese versuchten daraufhin das Lokal zu stürmen. Es kam zu Widerstandshandlungen, drei Angreifer wurden am Boden fixiert und mit Handschellen gefesselt. Dabei mussten Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt werden. Erst mit zusätzlichen Kräften konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden. Drei Tatverdächtige im Alter von 29, 32 und 52 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Der 52-Jährige hatte Verletzungen erlitten, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei dem 29-Jährigen kam die Spuckschutzhaube aufgrund Spuckens gegen Polizisten zum Einsatz. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Weitere behördenübergreifende Maßnahmen und Kontrollen, auch bezüglich des Lokalbetreibers, werden folgen.

