Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Kind tritt auf Fahrbahn

Berghaupten (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 8 Jahre altes Kind bei einem Unfall in der Bellenwaldstraße. Das Kind war am Donnerstag gegen 16:40 Uhr mit einem Freund auf dem dortigen Gehweg unterwegs und soll nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein um die Straße zu überqueren. Hierbei wurde der Junge durch den Mitsubishi einer vorbeifahrenden 71-Jährigen seitlich erfasst und stürzte. Der 8-Jährige wurde zur Untersuchung ins nächste Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von ungefähr 800 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

