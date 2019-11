Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Homberg / Appenrod - Am Samstag (02.11.) parkte eine 33 Jahre alte Frau aus Homberg ihren Seat Ibiza ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Hauptstraße/ Ecke Dannenröder Straße in Appenrod. Gegen 17:50 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Hauptstraße und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Seat Ibiza. Hierbei wurde die komplette linke Fahrzeugseite, beide Türen sowie der Kotflügel vorne und hinten, beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 5.200EUR

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

