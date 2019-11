Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Am Sonntag (03.11.) kam es gegen 12:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 25-jähriger Peugeot-Fahrer aus Fulda sowie ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda befuhren in dieser Reihenfolge die Künzeller Straße in Richtung Heinrichstraße. Auf Höhe der Hausnummer 40 musste der 25-jährige verkehrsbedingt abbremsen, der dahinterfahrende 54-jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Der 25-jährige wurde leicht verletzt mittels RTW in das Klinikum Fulda verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 EUR.

