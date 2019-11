Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Zwei Polizisten nach tätlichem Angriff verletzt

Bischweier (ots)

Nach einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte durch einen 33 Jahre alten Mann, trugen zwei Polizisten am Donnerstagabend leichte Verletzungen davon. Überdies ging hierbei die Brille eines Beamten zu Bruch. Vorausgegangen war der Notruf eines Bewohners in Ortsrandlage kurz nach 22 Uhr, dass der 33-Jährige trotz Aufforderung sein Grundstück nicht verlassen wollte. Auch die Anweisungen und ein ausgesprochener Platzverweis einer hinzugerufenen Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau veranlassten den augenscheinlich Alkoholisierten zu keinem Umdenken. Er blieb beharrlich sitzen. Als er schließlich von den Gesetzeshütern vom Privatgelände geführt werden sollte, schlug und trat der Mittdreißiger plötzlich um sich. Um dem massiven Widerstand Herr zu werden, mussten die Polizisten Pfefferspray einsetzen. Währenddessen hatten sie eine Tirade an Beleidigungen zu erdulden. Das unsägliche Verhalten des mit über zwei Promille unter Alkoholeinfluss stehenden Mannes fand in der Ausnüchterungszelle sein Ende. Während des Transportes zum Polizeirevier verunreinigte der 33-Jährige den Streifenwagen mit allerlei Speichelansammlungen und Nasensekret. Auf ihn kommen nun etliche Strafverfahren zu.

