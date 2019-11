Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 03.11.2019

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Morgen des 03.11.2019 kontrollierten gegen 04:00 Uhr Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten in Richtung Oldenburg einen Pkw aus Bremerhaven. Der Einsatzort liegt im Bereich der Gemeinde Hatten, Landkreis Oldenburg. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 47 Jahre alten Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille.

Aus diesem Grund wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde bis zur endgültigen richterlichen Entscheidung das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann von einem Bekannten bei der Polizei abgeholt.

