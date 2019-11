Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 02.11.2019

Delmenhorst (ots)

Sachbeschädigung an einem Pkw

In der Zeit von Donnerstag, 31.10.2019, 23:00 Uhr bis Freitag, 01.11.2019, 04:00 Uhr, wurde in Nordenham, Parkplatz an der Schulstraße, der linke Außenspiegel eines dort parkenden Opel Zafira beschädigt. Es wurde ein Schaden von ca. 50 Euro verursacht. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, zu informieren.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Am Freitag, 01.11.2019, zwischen 11:00 Uhr und 13:15 Uhr, wurde in Nordenham der Fahrzeuglack der rechten Fahrzeugseite eines in der Oststraße parkenden Pkw Daimler-Benz mittels eines spitzen Gegenstandes auf einer Länge von ca. 75 cm zerkratzt. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 750 Euro verursacht. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, zu informieren.

PK Nordenham



Tel.: 04731-99810

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell