Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Dieb auf der Terrasse

In Heidenheim hat sich am Montag ein Unbekannter in einem Garten bedient.

Ulm (ots)

Am Morgen bemerkten die Bewohner eines Hauses im Haintal, dass auf der Terrasse verschiedene Sachen fehlen. Sie verständigten die Polizei. Wie sie den Ermittlern berichteten, hat seit kurz nach Mitternacht ein Dieb die Deko, eine Uhr und eine Sitzauflage mitgenommen. Die Heidenheimer Polizei (Tel. 07321/3220) sucht jetzt nach dem Dieb und ermittelt. Sie empfiehlt, über Nacht keine Wertsachen draußen zu lassen, auch nicht im Garten. Diebe kommen (fast) überall hin, wenn man ihnen keine Grenzen setzt. Wie man diese Grenzen setzt und sich vor Einbruch und Diebstahl schützt, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Heidenheim ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de. +++++++++++++++++ 1525433

