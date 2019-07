Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft + Diebstahl eines Rollstuhles + Zeugen für Einbruch gesucht

Cuxhaven (ots)

Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Beverstedt. In der Nacht zu Sonntag (21.07.2019) schlugen noch unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe von einem Juweliergeschäft in der Hindenburgstraße in Beverstedt ein. Aufgrund einer zusätzlichen Sicherung gelangten der oder die Täter jedoch nicht an die Auslagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf oder Beverstedt zu melden.

Diebstahl eines Rollstuhles

Loxstedt. In der Nacht zu Samstag (20.07.2019) war ein gehbehinderter Mann gegen 1:40 Uhr für lediglich zehn Minuten zu Besuch bei einem Verwandten in der Eidewardener Straße in Eidewaren. Er war mit einem Rollstuhl unterwegs, den er auf dem Grundstück abstellte. Als er nach dem kurzen Besuch wieder aus dem Haus kam, war der schwarze Rollstuhl weg. Hinweise zum Verbleib bitte an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480).

Zeugen für Einbruch gesucht

Geestland. Am Samstag (20.07.2019), in der Zeit zwischen 4:30 Uhr und 8:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus im Narbensweg in Langen ein. Das Gebäudeinnere wurde durchsucht. Konkrete Angaben zum Stehlgut liegen noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden.

