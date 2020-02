Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Altenheims in der Ebersbacher Straße wurde bei einem Unfall ein geparkter Pkw VW Golf beschädigt. Dem Schadensbild zufolge müsste der Schaden am Auto vermutlich von einem Lkw verursacht worden sein. Der Verursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise zum Unfall, der sich zwischen Montag- und Donnerstagnachmittag ereignete, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Auffahrunfall

3500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11 Uhr ereignete. Eine 27-jährige Peugeot-Fahrerin war beim Befahren der Welzheimer Straße unachtsam und fuhr auf einen vorausfahrenden Mercedes auf. Die Insassen blieben dabei unverletzt.

Backnang: Unfall durch Handynutzung

Am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, als eine 39-Jährige Honda Fahrerin in der Straße Zwischenäckerle durch ihr Mobiltelefon abgelenkt war, auf die Gegenfahrbahn fuhr und mit einem entgegenkommenden Opel zusammenprallte. Die 57-jährige Opel Fahrerin sowie die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Es entstand am Opel ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 10000 Euro. Der Schaden beim Honda beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Backnang: Einbruch

In ein Firmengebäude im Industriegebiet Süd im Kuchengrund stiegen am Mittwoch zwischen 02.00 und 04.00 Uhr bislang unbekannte Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster ein. Danach machten sich die Einbrecher daran zu schaffen, einen Tresor gewaltsam zu öffnen, um das darin enthaltene Bargeld zu erbeuten. Um welchen Betrag es sich dabei handelt, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 909 0.

Waiblingen-Neustadt: Auffahrunfall

Rund 14.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, gegen 6:25 Uhr in der Neustadter Hauptstraße. Ein 37-jähriger Daimler-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Skoda Fabia eines 42 Jahre alten Mannes auf. Bis zur Räumung der Unfallstelle kam es zeitweise zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen 13 Uhr und 15:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch einen VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Golf, der am Parkplatz des Waiblinger Tors in der Stuttgarter Straße geparkt war, entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 19 Uhr einen in der Bühlstraße geparkten Seat Ibiza und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ibiza entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Waiblingen: Kraftrad versus Pkw

Zum Glück glimpflich ging am Mittwochabend ein Unfall zwischen einem 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades und einem 72 Jahre alten Daimler-Fahrer aus. Der 16-jährige fuhr gegen 18:30 Uhr mit seiner Aprilla die Devizesstraße entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Autofahrer aufgrund einer Ampel, die auf Rotlicht umschaltete, abbremsen musste. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro, verletzt wurde aber niemand.

Winnenden: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ringstraße wurde am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 15:30 Uhr ein geparkter Ford KA durch einen bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Ford wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochabend wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter Daimler auf der Fahrerseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Winnenden: Unfall im Kreisverkehr

Ein 25-jähriger VW-Fahrer fuhr am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht die Landesstraße 1140 von Birkmannsweiler kommend in Richtung Burkhardshof entlang. Aufgrund eines Fahrfehlers überfuhr er den Kreisverkehr beim Burkhardshof. Hierbei wurde sein Pkw im Frontbereich stark beschädigt. Da die Fahrbahn durch ausgelaufenes Öl verschmutzt war, wurde die Straßenmeisterei zur Reinigung verständigt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.500 Euro geschätzt.

