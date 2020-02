Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Diebstahl, Sachbeschädigung

Schwäbisch Hall (ots)

Wallhausen: Zu schnell unterwegs - Auto Totalschaden

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro hat 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer angerichtet, der am Mittwoch zu schnell bei Wallhausen unterwegs war. Der junge Fahrer war um 11:52 Uhr von Michelbach a.L. in Richtung Roßbürg unterwegs, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten, krachte gegen einen kleineren Baum, der daraufhin abbrach und kam schließlich im Acker zum Stehen. Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

Satteldorf: Rotlicht missachtet - Frau leicht verletzt

Das Rotlicht einer Ampel hat Mittwoch um 10:30 Uhr eine 61 Jahre alte Mercedes-Fahrerin bei Satteldorf missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war auf der B 290 von Crailsheim kommend in Richtung Satteldorf unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Industriestraße das Rotlicht missachtete und die Kreuzung einfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Renault eines 61-Jährigen, wodurch dessen Beifahrerin leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von circa 7.000 Euro entstanden.

Crailsheim: Pedelec gestohlen

Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend eine Pedelec entwendet, welches am Bahnhof in der Worthingtonstraße abgestellt war. Der Täter hatte ein Kettenschloss aufgebrochen mit dem das Zweirad im Wert von circa 1.000 Euro gesichert war.

Crailsheim: Außenspiegel abgerissen

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag, 14.02. und Dienstag, 18.02.2020 den Außenspiegel eines geparkten Autos abgerissen, welches in der Spitalseestraße abgestellt war. Der Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell