POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Einbruchsversuch, Drogenfahrt ohne Führerschein

Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Karlstraße streifte am Mittwochvormittag eine 71-jährige VW-Lenker gegen 11 Uhr die Beifahrerseite eines geparkten Skoda. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich Bismarckstraße/Bischof-Keppler-Straße missachtete eine 46-jährige Audi-Lenkerin am Mittwoch gegen 15 Uhr die Vorfahrt eines 53-jährigen Citroen-Lenkers. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 18-jähriger Pkw-Lenker gegen 14.30 Uhr vom Parkplatz beim Bahnhof in Richtung des Kreisverkehrs Bahnhofstraße. Um einem Lkw die Ausfahrt von einer Baustelle zu ermöglichen, hielt er an und setzte sein Fahrzeug ein Stück zurück. Dabei stieß er gegen einen hinter ihm stehenden Pkw einer 49-Jährigen, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Gartenstraße wurde am Mittwoch zwischen 9.40 Uhr und 10 Uhr an einem Pkw Fiat der Außenspiegel der Fahrerseite von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Zu weit nach links geraten

Auf der Gartenstraße fahrend geriet eine 81-jährige Seat-Lenkerin am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr bei schlechter Sicht aufgrund einsetzenden Schneefalls zu weit nach links, wo sie einen 46-jährigen VW-Lenker streifte. 10.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwochvormittag verursachte ein 42-jähriger Sprinter-Lenker gegen 8.50 Uhr einen Verkehrsunfall, als er im Einmündungsbereich Hasengäßle/Heidenheimer Straße die Vorfahrt eines von rechts heranfahrenden 41-jährigen Renault-Lenkers missachtete. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Einen Gesamtschaden von ca. 2500 Euro verursachte am Mittwochabend eine 66-jährige Sprinter-Lenkerin, als sie gegen 20.30 Uhr beim Ausparken auf dem Marktplatz eine Straßenlaterne touchierte.

Ellwangen-Schrezheim: Einbruchsversuch in Vereinsheim

Zwischen Dienstagabend, 23 Uhr und Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein Vereinsheim einzudringen, das sich am Verbindungsweg zwischen Ellwangen und Schrezheim befindet. Der Täter schob hierzu an einem Fenster den Rollladen hoch und versuchte anschließend dieses aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Personen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Mittwochnachmittag ein 22-jähriger BMW-Lenker, als er gegen 13.30 Uhr auf der Haller Straße auf einen Lkw auffuhr, dessen 61-jähriger Lenker auf Höhe der Einmündung Rotenbacher Straße an einer Ampel angehalten hatte. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Maschinenbrand

Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstagmorgen in einer Firma in der Nikolaus-Otto-Straße eine vollautomatische Maschine in Brand. Die Feuerwehr rückte gegen 3.45 Uhr mit 24 Kräften an, konnte ein Ausbrennen der Maschine aber nicht mehr verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden an der Maschine liegt nach Schätzung im sechsstelligen Bereich.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unter Drogeneinfluss

In der Scheffoldstraße wurde am Donnerstagmorgen ein Opel-Fahrer kontrolliert, da er gegen 3 Uhr in leichten Schlangenlinien unterwegs war. Der 44 Jahre alte Mann, der unter Drogeneinwirkung stand, schwankte bei der Überprüfung und musste sich zeitweise an seinem Wagen abstützen. Er musste in der Folge die Ordnungshüter mit zur Blutprobe begleiten. Wie sich herausstellte, war der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs, zudem war sein Opel nicht zugelassen, sodass diesbezüglich weitere Anzeigen auf ihn zukommen.

