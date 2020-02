Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Ein 78-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki bog am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr von der Albertviller Straße auf die L1140 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw, der vom Krankenhaus kommend in Richtung Berglen gefahren ist. Der 86-jährige Ford-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Auto des 78-Jährigen zusammen. Hierbei wurde der Ford-Lenker als auch seine Mitfahrerin leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Waiblingen: PKW kollidiert mit Traktor

Am Dienstag gegen 14:30 war ein 20 Jahre alter Mann mit einem Traktorgespann auf der L1142 von Hegnach in Fahrtrichtung Waiblingen unterwegs. Ein 49-jähriger Daimler-Fahrer fuhr in dieselbe Richtung hinter dem Traktorgespann und einem weiteren PKW. Der Daimler-Fahrer entschied sich zum Überholen der beiden vorausfahrenden Fahrzeuge. Während des Überholvorgangs wollte der Traktor-Lenker von der L1142 nach links auf einen Feldweg einfahren. Dabei stieß der Daimler mit dem Traktor zusammen. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf einem Firmenparkplatz in der Haubersbronner Straße wurde am Montag ein Pkw Audi Q5 beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte das geparkte Auto und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Wer den Unfall beobachtete oder sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 melden.

Backnang: Wohnungseinbruch

Am Dienstagmorgen konnten bislang unbekannte Täter zwischen 06.15 Uhr und 09.45 Uhr in der Stuttgarter Straße in eine Wohnung einbrechen und erlangten Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Wie die Einbrecher in die Wohnung gelangten, ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise bezüglich der Tat unter Tel. 07191 909 0 entgegen.

Backnang: Einbruch in Firmengebäude

In ein Firmengebäude im Industriegebiet Süd, Lange Äcker, brach ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch gegen 00:35 Uhr ein und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Durch einen ausgelösten Bewegungsmelder wurde der Eindringling jedoch bei seiner Arbeit gestört, sodass dieser ohne erlangtes Diebesgut wieder aus dem Gebäude flüchtete. Am Gebäude entstand einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 909 0 entgegen.

Backnang: Rotlichtfahrt führt zu Unfall

Zu einem Unfall kam es am Dienstag um 15.00 Uhr in der Eugen-Adolff-Straße im Einmündungsbereich zur Annonay-Straße. Eine 54-jährige Skoda-Lenkerin übersah eine rote Ampel und kollidierte mit einem von rechts kommenden 30-jährigen BMW-Lenker. Verletzt wurden hierbei niemand. Es kam zu einem Sachschaden von 4000 Euro.

Fellbach: Nach Handynutzung Unfall verursacht

Weil eine 54-jährige Pkw-Lenkerin am Dienstag um 22.17 Uhr in der Cannstatter Straße durch ihr Handy abgelenkt war, kam sie von der Straße ab und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Auf dem Mobiltelefon ging zuvor ein Anruf ein, welcher durch die 54-jährige Fahrerin weggedrückt wurde. Hierbei fiel ihr das Handy aus der Hand und in den Fußraum des VW Sharan. Auf der Suche nach diesem Handy kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab stieß mit dem geparkten VW Passat zusammen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 6000 Euro. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

