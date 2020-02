Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 18.02.2020, 23:30 Uhr - Brand eines Holzschuppens in Cottenweiler

Aalen (ots)

Weissach i.Tal/Cottenweiler - Brand eines Holzschuppens

Am Dienstagabend um 19:39 Uhr wurde der Polizei ein Vollbrand eines Holzschuppens in Cottenweiler in der Allmersbacher Straße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Holzschuppen in Brand. In dem Holzschuppen standen zum Brandzeitpunkt mehrere Landmaschinen, welche komplett zerstört wurden. Der Holzschuppen brannte komplett nieder. Zur Bekämpfung des Brandes waren die Wehren von Auenwald, Weissach und Murrhardt mit 37 Mann vor Ort. Die umliegenden Gebäude waren nicht in Gefahr. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell