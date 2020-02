Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Gerüst, Unfälle, zerkratzte Fahrzeuge

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von Gerüst

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Baugerüst in der Nägeleshofstraße entwendet. Das Gerüst war an einem Zaun auf einer Wiese am Fahrbahnrad aufgebaut. Der Wert wird auf rund 750 Euro beziffert. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Diebe. Zeugenhinweise zum Verbleib des Gerüsts werden vom Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0 erbeten.

Oberkochen: Vandalismus an Schule

Einen Schaden von etwa 500 Euro verursachten bislang unbekannte Täter am Montagvormittag an der Tiersteinschule. Sie warfen zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr mit zwei Steinen eine Fensterscheibe ein. Hinweise bezüglich der bislang unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0 entgegen.

Bopfingen: Unfall auf der B29

Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro entstand. Eine 56-jährige Ford-Lenkerin wollte vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts auf die B29 einfahren und übersah hierbei einen vorbeifahrenden Kastenwagen, der von einem 49-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei keine der Personen verletzt wurde.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Rektor-Klaus-Straße zur Rechbergstraße ereignete sich am Dienstagvormittag ein Verkehrsunfall, bei dem rund 6000 Euro Schaden entstand. Eine 77 Jahre alte VW-Fahrerin übersah beim Einfahren in die Rechbergstraße aufgrund der blendenden Sonne eine vorfahrtsberechtigte 47-jährige VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Autos zerkratzt

Mögglingen: Am Sonntagabend wurde zwischen 17 Uhr und 23.30 Uhr ein Fiat Punto komplett zerkratzt. Der Pkw war zu dieser Zeit an einer Pizzeria in der Bahnhofstraße abgestellt. Der Schaden wird auf 8000 Euro beziffert. Schwäbisch Gmünd: Im Parkhaus in der Parlerstraße wurde am Dienstag zwischen 7.50 Uhr und 13.10 Uhr ein schwarzer VW zerkratzt. Hier beläuft sich der Schaden auf rund 500 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

