POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrer auf der Autobahn - Farbschmierereien - Unfallflucht - Sachbeschädigung an PKW - Sonstiges

Crailsheim: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Montag um 07:30 Uhr wurde an einer Schule in der Bürgermeister-Demuth-Allee festgestellt, dass zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an mehreren Stellen des Gebäudes Farbschmierereien angebracht wurden. Der genaue Schaden ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Sonntagmorgen, 5 Uhr und Montagmorgen, 07:45 Uhr, wurden an einem schwarzen PKW Ford Fiesta, welcher auf einem Stellplatz in einer Tiefgarage in der Goldbacher Straße abgestellt war, alle vier Reifen zerstochen. Zudem war das Fahrzeug rundherum zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Mainhardt: Verkehrsrowdy gesucht

Am Montag um 20:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Lenker eines Ford Fiesta die B14 von Mainhardt in Richtung Großerlach. Auf Höhe einer dortigen scharfen Rechtskurve wurde der Ford-Fahrer von einem schwarzen PKW überholt. Während des Überholvorgangs schnitt der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer die Kurve, so dass der Ford-Lenker nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei prallte der Ford zunächst gegen den Randstein. Anschließend verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Grünstreifen kam der PKW letztendlich zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls bzw. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Untermünkheim: PKW prallt gegen Leitplanke

Ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag um 16 Uhr auf der Kreisstraße 2576. Ein 20-jähriger Lenker eines PKW Audi A6 wollte von der Anschlussstelle Schwäbisch Hall nach links auf die Kreisstraße in Richtung Schwäbisch Hall einfahren. Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug so stark, dass es ins Schleudern geriet und gegen die dortigen Leitplanken prallte.

Obersontheim: LKW rollt gegen PKW

Am Montag um 14:15 Uhr rollte auf einem Parkplatz eines Modehauses in der Gartenstraße ein LKW versehentlich nach vorn und kollidierte dabei mit einem PKW Skoda, welcher in diesem Moment an dem LKW vorbeifahren wollte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: Finanzamt beschädigt

Durch Farbschmierereien wurde zwischen Freitagabend und Montagmorgen die Fassade des Finanzamtes in der Bahnhofstraße mit grüner und grauer Farbe besprüht. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Satteldorf: Radfahrer auf der Autobahn

Am Montagnacht um 02:50 Uhr wurden durch eine Polizeistreife zwei Radfahrer auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg festgestellt. Die beiden Männer im Alter von 28 und 19 Jahren befuhren den Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Schnelldorf. Nach eigenen Angaben waren sie auf dem Weg nach Nürnberg.

