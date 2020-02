Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Holzdiebstahl

Ilshofen: Holzdiebstahl

20 Fichtenstämme wurden von unbekannten Tätern zwischen dem 01.02.2020 und dem 08.02.2020 im Gewann Wasen entwendet. Der Sachschaden beträgt 800 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter Tel. 07904 940232 entgegen.

Blaufelden: Unfallflucht

Ein 56-jähriger Pkw-Lenker befuhr mit seinem Opel am Montag um 10.50 Uhr die B290 zwischen Blaufelden und Rot am See. In einer Linkskurve kam ihm ein silberner Pkw, Merceses-Benz A-Klasse auf seiner Fahrbahn entgegen, sodass die jeweiligen Außenspiegel aneinander streiften. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro. Anstatt anzuhalten, setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt weiter fort. Zeugen gehen von einem älteren Verkehrsteilnehmer aus. Der Polizeiposten bittet um Hinweise unter Tel. 07953 925010.

