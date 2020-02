Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kapelle mit Farbe beschmiert, Unfallflucht, Türe von Schule beschädigt, Heckenbarnd & Alkoholisierter Jugendlicher verletzt Lkw-Fahrer und Polizist

Aalen

Abtsgmünd: Kapelle mit Farbe beschmiert

Zwischen Dienstagnachmittag und Samstagnachmittag wurde die südliche Außenwand der Lourdeskapelle in der Knöcklestraße mit schwarzer Farbe beschmiert. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens beschädigte am Montag, gegen 10:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Max-Eyth-Straße einen geparkten Renault und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Mutlangen: Seitentüre von Schule beschädigt

Am Freitagabend zwischen 20 Uhr und 20:40 Uhr wurde eine Seiteneingangstüre der Hornbergschule in der Forststraße durch bislang unbekannte Täter aufgedrückt und hierdurch beschädigt. Entwendet wurde aus der Schule nichts, weshalb unklar ist, ob es sich um Vandalismus oder einen Einbruchsversuch handelt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegengenommen.

Mögglingen: Brand einer Hecke

Aufgrund einer brennenden Hecke rückte die Freiwillige Feuerwehr Mögglingen am Montagmorgen gegen 9:20 Uhr mit insgesamt elf Einsatzkräften in die Schillerstraße aus. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte die Hecke. Ein Nachbar, der den Brand bemerkte und zunächst selbst noch löschen wollte, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar.

Weiler in den Bergen / Plüderhausen: Alkoholisierter Jugendlicher verletzt Lkw-Fahrer und Polizist

Am Sonntag kam es kurz vor 18 Uhr in der Strümpfelbachstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen Faschingsbesucher und einem 53-jährigem Lkw-Fahrer. Der mit rund 1,8 Promille erheblich alkoholisierte Jugendliche beschädigte den Außenspiegel des Lkw, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Als der Mann den Jugendlichen ansprechen wollte, verpasste ihm dieser eine Kopfnuss und einen Faustschlag ins Gesicht. Der Lkw-Fahrer erlitt hierbei Verletzungen im Gesichtsbereich.

Nach Eintreffen der Polizei zeigte sich der jugendliche Aggressor gegenüber der Polizei renitent, weshalb ihm zum Transport nach Plüderhausen zu seinen Eltern Handschließen angelegt wurden. Bei der Übergabe des Jugendlichen an seine Eltern griff dieser einen der Polizisten an und verletzte ihn. Er muss nun gleich mit mehreren Anzeigen rechnen.

